«Ред Булл» и Макс Ферстаппен прервали рекордные победные серии на Гран-при Сингапура
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В Сингапуре завершился 16-й этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победителем Гран-при стал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, прервавший историческую победную серию лидеров сезона, команды «Ред Булл».
Напомним, «Ред Булл» не проигрывал с Гран-при Абу-Даби 2022 года и в нынешнем году все этапы (14) остались за австрийским коллективом.
Лидер «Ред Булл» и двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, финишировавший пятым, также завершил свою историческую серию. В нынешнем году 25-летний голландец выиграл десять этапов подряд, став лучшим на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии, Нидерландов и Италии.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1
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