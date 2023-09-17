«Ред Булл» и Макс Ферстаппен прервали рекордные победные серии на Гран-при Сингапура

В Сингапуре завершился 16-й этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победителем Гран-при стал пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, прервавший историческую победную серию лидеров сезона, команды «Ред Булл».

Напомним, «Ред Булл» не проигрывал с Гран-при Абу-Даби 2022 года и в нынешнем году все этапы (14) остались за австрийским коллективом.

Лидер «Ред Булл» и двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, финишировавший пятым, также завершил свою историческую серию. В нынешнем году 25-летний голландец выиграл десять этапов подряд, став лучшим на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1