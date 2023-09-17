Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс прокомментировал первую победу «Феррари» в сезоне

Карлос Сайнс прокомментировал первую победу «Феррари» в сезоне
Комментарии

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу своей победы на Гран-при Сингапура.

«Невероятное ощущение, невероятный уикенд! Хочу поблагодарить всех в «Феррари» — огромные усилия были вложены, чтобы после столь сложного старта сезона мы смогли оказаться на вершине.

Главным было контролировать расход резины. Мы ещё перед стартом рассчитали нужный темп, знали, каким будет поведение шин под финиш. В конце борьба была очень плотной, но мы удержались и отстояли первую позицию. Я раздавал Ландо DRS, чтобы помочь ему, и это сработало.

Если честно, я чувствовал, что делаю всё под контролем. Не буду врать, давление было, но машина позволяла делать всё, что я хочу», — сказал Сайнс после гонки.

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android