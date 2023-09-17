Карлос Сайнс прокомментировал первую победу «Феррари» в сезоне

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу своей победы на Гран-при Сингапура.

«Невероятное ощущение, невероятный уикенд! Хочу поблагодарить всех в «Феррари» — огромные усилия были вложены, чтобы после столь сложного старта сезона мы смогли оказаться на вершине.

Главным было контролировать расход резины. Мы ещё перед стартом рассчитали нужный темп, знали, каким будет поведение шин под финиш. В конце борьба была очень плотной, но мы удержались и отстояли первую позицию. Я раздавал Ландо DRS, чтобы помочь ему, и это сработало.

Если честно, я чувствовал, что делаю всё под контролем. Не буду врать, давление было, но машина позволяла делать всё, что я хочу», — сказал Сайнс после гонки.

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