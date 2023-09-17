Норрис: я коснулся стены — возможно, Расселл скопировал меня!

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 17 сентября. Напомним, британец финишировал вторым.
«Карлос был очень шедр, стараясь помочь мне с DRS. Гонка была трудной — особенно в конце под прессингом «Мерседесов», побывавших в боксах, ведь перед ними после пит-стопа была лишь пара машин. Но мы вторые, на подиуме, сумели их сдержать. Мы сделали всё, что было необходимо, и даже больше. Я невероятно счастлив.
На последнем круге я коснулся стены — возможно, Джордж скопировал меня, и у него получилось хуже! Жаль его, он упорно сражался, был сегодня быстрейшим. Но его вылет помог: в последней паре поворотов мне удалось расслабиться. В целом гонка была потрясающей — мы вчетвером постоянно подгоняли друг друга, это был настоящий вызов», — сказал Норрис после гонки.
- 17 сентября 2023
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