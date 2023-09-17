Леклер: знал, что гонка в Сингапуре будет сложной для меня

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу Гран-при Сингапура, где он занял четвёртое место.

«Я знал, что эта гонка будет сложной для меня. На первом отрезке основной задачей быть попробовать так защитить Карлоса, чтобы я смог остановиться на круг раньше него.

После сейфти-кара я потерял аж три позиции. На рестарте у меня возникли проблемы с шинами, и после этого я понял, что гонка будет сложной.

Я думаю, что команда отлично справилась со своими задачами, особенно в первом отрезке, но вчера я должен был проделать лучшую работу, чтобы оказаться в другом положении.

Хотел ли я заехать на пит-стоп во время виртуального сейфти-кара? Да, но я не думаю, что это сильно изменило бы ситуацию, потому что Льюис и Джордж тоже поехали на пит-стопы, так что я, вероятно, финишировал бы немного позади них», — сказал Леклер после гонки.