«Нет слов». Расселл эмоционально отреагировал на сход в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Сингапура, состоявшейся сегодня, 17 сентября. Напомним, Расселл шёл третьим, однако перед самым финишем не справился с управлением и въехал в ограждение.
«Честно говоря, нет слов. Такая изматывающая гонка… Тяжело сохранять концентрацию. Карлос проделал отличную работу, не позволив нам реализовать альтернативную стратегию.
Я считаю, что мы были на расстоянии в половину машины от победы в гонке, и если бы я обогнал Ландо, тогда, думаю, мы смогли бы обойти Карлоса. Последний круг… Крошечная потеря концентрации, и игра окончена. Извинения команде.
Гонка получилась действительно тяжёлой, шины отказывали, и приходилось выходить за рамки. Вот такими и должны быть гонки. Ты допускаешь небольшую ошибку и расплачиваешься за это», — приводит слова Расселла Sky Sports.
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