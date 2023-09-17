Ферстаппен назвал одну из причин провала на Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу пятого места на Гран-при Сингапура.
Напомним, Ферстаппен этим выступлением завершил свою историческую серию. В нынешнем году 25-летний голландец выиграл десять этапов подряд, став лучшим на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии, Нидерландов и Италии.
«Помимо прочего, нам не повезло и с машинами безопасности. Первая появилась в неподходящий момент, а вторая — в неподходящий момент для нас. Так что немного обидно.
На втором отрезке гонки я получил удовольствие. Мы были довольно быстры на «медиуме», — сказал Ферстаппен после гонки.
Гран-при Сингапура. Гонка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 62 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,812.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,269.
4. Шарль Леклер («Феррари») +21,117.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,441.
6. Пьер Гасли («Альпин») +38,441.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +41,479.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54,534.
9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.05,918.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.12,116.
11. Александер Албон («Уильямс») +1.13,417.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,649.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.26,201.
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1.26,889.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27,603.
Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.
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