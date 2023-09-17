Ферстаппен назвал одну из причин провала на Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу пятого места на Гран-при Сингапура.

Напомним, Ферстаппен этим выступлением завершил свою историческую серию. В нынешнем году 25-летний голландец выиграл десять этапов подряд, став лучшим на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии, Нидерландов и Италии.

«Помимо прочего, нам не повезло и с машинами безопасности. Первая появилась в неподходящий момент, а вторая — в неподходящий момент для нас. Так что немного обидно.

На втором отрезке гонки я получил удовольствие. Мы были довольно быстры на «медиуме», — сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при Сингапура. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 62 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,812.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,269.

4. Шарль Леклер («Феррари») +21,117.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,441.

6. Пьер Гасли («Альпин») +38,441.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +41,479.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54,534.

9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.05,918.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.12,116.

11. Александер Албон («Уильямс») +1.13,417.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,649.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.26,201.

14. Логан Сарджент («Уильямс») +1.26,889.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27,603.

Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.