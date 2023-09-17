Фернандо Алонсо — о Гран-при Сингапура: всё, что могло пойти не так, пошло не так

Пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Сингапура, по итогам которого испанец занял 15-ю позицию и впервые в сезоне не набрал очков. По словам экс-чемпиона, минувший уикенд команде следует забыть.

«Невероятно сложный вечер. Всё, что могло пойти не так, пошло не так. Впрочем, лучше, когда такое случается за один раз. К тому же не будем забывать, что это первый за весь сезон случай, когда мы не набрали очков. Мы приехали сюда с большими ожиданиями, но гонка в Сингапуре уникальна — темп в первую очередь определяет температура шин, и мы, возможно, были слишком жёсткими с резиной. Теперь нам необходимо всё изучить, ведь мы многое можем вынести из этого уикенда, чтобы прибавить в будущем. Лучше забыть об этом уикенде и сосредоточиться на следующем — в Сузуке», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Напомним, в Сингапуре Алонсо стартовал седьмым, но из-за заминки на втором пит-стопе и пятисекундного штрафа откатился в конец пелотона. Победу же завоевал Карлос Сайнс на «Феррари» — испанец прервал серию побед команды «Ред Булл», которая продолжалась с Гран-при Абу-Даби 2022 года до Гран-при Италии в начале сентября.