Сайнс рассказал, как он оборонялся от «Мерседесов» с помощью Норриса

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал решение осознанно не отрываться от Ландо Норриса под финиш Гран-при Сингапура.

«Я более-менее представлял свой темп относительно Ландо, а также то, как трудно тут обгонять. Я знал, что он на шинах «хард» и что если Джордж и Льюис начнут атаковать меня, то я окажусь «покойником». Так что мне нужно было, чтобы Ландо держался как можно дольше.

Пару кругов я был впереди него на 1,2 или 1,3 секунды, так что я немножко замедлился, чтобы обеспечить ему DRS в седьмом повороте. Этого было как раз достаточно, чтобы он сдерживал их, а я контролировал ход гонки. Было нелегко, ведь тем самым ты ставишь самого себя в рискованное положение, не можешь позволить себе ошибки, но такова была моя стратегия, и она сработала», — приводит слова Сайнса Sky Sports.