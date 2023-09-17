Хэмилтон: вчера я должен был брать поул-позишен

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что он должен был показать лучший результат в квалификации на Гран-при Сингапура.
«Я должен был брать поул-позишен вчера. Но потом мы провели хорошую гонку. Гонка была как бы учебной. Команда проделала хорошую работу со стратегией.
Во время гонки чувствовал себя в своей стихии. Просто квалификация должна стать лучше. Джордж был великолепен весь уикенд.
Как команда мы рискнули в конце и воспользовались шансом. Мне нравится, что команда так поступает. Это был большой отрыв, который нужно было сократить. В конце гонки было очень трудно обогнать тех, кто был впереди. Наверное, нужно было проехать еще 5–10 кругов, и, думаю, мы бы с ними справились.
Как я буду решать проблемы с квалификацией? Дело явно не только в машине. Джордж был на первом ряду. Дело во мне, в моём стиле вождения, в изменениях, которые, возможно, я делаю. Это много разных вещей, так что мне нужно разобраться с этим. Естественно, я не буду опускать голову, буду продолжать работать и не успокоюсь, пока не вернусь туда», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 17 сентября 2023
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