«Я опустошён». Эстебан Окон назвал причины схода в свой день рождения

Пилот команды «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал прошедший на уличной трассе «Марина Бей» Гран-при Сингапура Формулы-1. По словам француза, которому в день гонки исполнилось 27 лет, он заслуживал набрать очки и демонстрировал высокий темп, а причиной схода за 22 круга до финиша стали проблемы с трансмиссией.

«Я опустошён таким окончанием гонки, ведь мы хорошо держались, показывали хороший темп. Команда принимала правильные решения, мы получили немало удовольствия, опережая соперников по ходу гонки. Но, к сожалению, неполадки с коробкой передач положили всему конец. Мы должны внимательно всё изучить и понять, что произошло, чтобы удостовериться, что это не повторится. Мы заслуживали сегодня большего и можем гордиться своей скоростью. Конечно, не так представляешь себе день рождения, но уже через неделю будет шанс отыграться — это будет моя любимая трасса в сезоне. Мы продолжим работать как единая команда, чтобы добиться в Сузуке сильного результата», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

Отметим, что Эстебан Окон перед сходом занимал шестое место, уступая лишь четвёрке лидеров и Максу Ферстаппену. В итоге на шестой строчке был классифицирован другой гонщик «Альпин» — Пьер Гасли.

Победу на Гран-при Сингапура одержал Карлос Сайнс — гонщик «Феррари» прервал серию «Ред Булл», который до этого выиграл 15 гонок подряд. Вторым финишировал Ландо Норрис, а на третью позицию после схода Джорджа Расселла поднялся Льюис Хэмилтон. Сезон Формулы-1 продолжится через неделю — 24 сентября.