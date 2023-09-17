Лиам Лоусон прокомментировал первый финиш в очках в Формуле-1

Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон, присоединившийся к команде всего два этапа назад, на Гран-при Нидерландов, прокомментировал попадание в очковую зону на Гран-при Сингапура.
«Я бы хотел провести ещё несколько Гран-при, чтобы подготовиться к этому, но, очевидно, когда тебе предоставляется возможность, ты должен ухватиться за неё обеими руками. Честно говоря, именно это я и пытаюсь сделать, и сегодня всё прошло просто фантастически. Я доволен гонкой, и я определённо отдал ей все силы, потому что, как мне кажется, мы максимально использовали возможности машины.
Мне нужно обратить внимание на старт, потому что уже два уикенда подряд я теряю позиции и это усложняет нам жизнь. До конца гонки мы держались подальше от неприятностей. Тяжело, когда ты борешься за темп, пытаешься максимально использовать свои инструменты и выжимать из них всё возможное, поэтому гонка была физически тяжёлой. В конце концов, я очень рад, что заработал два очка», — сказал Лоусон после гонки.
- 17 сентября 2023
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