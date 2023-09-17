Фредерик Вассёр отреагировал на первую победу в роли руководителя «Феррари»

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал победу Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура — она стала для «Скудерии» первой после прихода французского специалиста. Вассёр признался, что этот успех стал одним из самых запоминающихся моментов в его карьере, а также отметил выступление испанского гонщика.

«Конечно, это особенный, эмоциональный момент, но на пит-уолле я держал себя в руках! Последние круги получились невероятно напряжёнными, и я более чем счастлив и за команду, и за Карлоса. Он провёл фантастический уикенд, показал мегатемп, проехал очень хорошую гонку и контролировал ситуацию с первого до последнего круга», — приводит слова Вассёра GPBlog со ссылкой на Viaplay.

Вассёр также прокомментировал решение стратегов оставить пилотов на трассе во время периода VSC после схода Эстебана Окона. В том эпизоде гонщики «Мерседеса» воспользовались возможностью перейти на свежие шины и в итоге опередили Шарля Леклера, однако дотянуться до Сайнса ни Джорджу Расселлу, ни Льюису Хэмилтону так и не удалось.

«Это было правильное решение, мы его обсуждали. В начале гонки мы были в хорошем темпе, но во время автомобиля безопасности Шарль застрял на пит-лейне в трафике — второе место мы потеряли из-за этого», — добавил глава «Скудерии».

Победа Сайнса в Сингапуре стала 243-й в истории «Феррари», которая с 1995 года удерживает рекорд по количеству выигранных гонок Формулы-1. При этом в прошлый раз команда из Маранелло побеждала на этапах чемпионата мира в июле 2022 года, когда Леклер был первым на Гран-при Австрии.

Сезон Формулы-1 продолжится 24 сентября этапом на японской трассе «Сузука».