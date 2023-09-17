Вассёр: вероятно, я провёл с Вольфом больше времени, чем со своей женой!

Гран-при Сингапура, 16-й этап Формулы-1 2023 года, завершился победой гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, который прервал серию побед «Ред Булл», продолжавшуюся с прошлого года. Эта победа стала для «Скудерии» уже 243-й на этапах чемпионата мира, однако это первый успех команды из Маранелло под руководством Фредерика Вассёра — французский специалист возглавил «Феррари» лишь в декабре 2022 года.

Одним из первых Вассёра поздравил один из соперников — руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. Француз шутливо прокомментировал этот эпизод.

«Мы вместе уже 25 лет. Вероятно, я провёл с Вольфом больше времени, чем со своей женой! — приводит слова Вассёра издание GPblog. — Мы должны ценить это путешествие, и я благодарен Тото за его подход».

Победа Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура стала первым триумфом «Феррари» в Формуле-1 с июля прошлого года, когда Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии.

Сезон Формулы-1 продолжится 24 сентября этапом на японской трассе «Сузука».