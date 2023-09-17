Вассёр: вероятно, я провёл с Вольфом больше времени, чем со своей женой!

Гран-при Сингапура, 16-й этап Формулы-1 2023 года, завершился победой гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, который прервал серию побед «Ред Булл», продолжавшуюся с прошлого года. Эта победа стала для «Скудерии» уже 243-й на этапах чемпионата мира, однако это первый успех команды из Маранелло под руководством Фредерика Вассёра — французский специалист возглавил «Феррари» лишь в декабре 2022 года.
Одним из первых Вассёра поздравил один из соперников — руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф. Француз шутливо прокомментировал этот эпизод.
«Мы вместе уже 25 лет. Вероятно, я провёл с Вольфом больше времени, чем со своей женой! — приводит слова Вассёра издание GPblog. — Мы должны ценить это путешествие, и я благодарен Тото за его подход».
Победа Карлоса Сайнса на Гран-при Сингапура стала первым триумфом «Феррари» в Формуле-1 с июля прошлого года, когда Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии.
Сезон Формулы-1 продолжится 24 сентября этапом на японской трассе «Сузука».
- 17 сентября 2023
-
21:27
-
21:15
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:43
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:22
-
19:18
-
18:49
-
18:38
-
18:10
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:26
-
17:12
-
16:58
-
15:14
-
14:10
-
13:42
-
12:31
-
12:12
-
11:45
-
11:17
-
11:08
-
10:40
-
10:13