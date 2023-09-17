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Сарджент призвал самого себя перестать совершать ошибки

Сарджент призвал самого себя перестать совершать ошибки
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Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент высказался по поводу Гран-при Сингапура.

«Одна ошибка сегодня стоила очень дорого. Я не сдавался и сделал всё возможное, чтобы вернуться и что-то сделать, но я мог бы использовать ещё одну машину безопасности. Это была неплохая гонка с точки зрения темпа.

Мне нужно избавиться от мелких ошибок, ведь это создаёт разницу с соперниками. Я хорошо чувствовал себя на первом отрезке. Чувствовал, что шины начинают деградировать, и знал, что уже совсем скоро уйду на пит-стоп, поэтому жаль, что я допустил ошибку за один-два круга до этого, это могло изменить нашу гонку», — сказал Сарджент после гонки.

Сезон-2023 является дебютным для американца. Его лучшим результатом в сезоне было 11-е место на Гран-при Великобритании.

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