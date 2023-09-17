Перес не стал извиняться перед Албоном после Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил прошедшему Гран-при Сингапура.

«Это была не та гонка, на которую мы рассчитывали. Всё шло не так, как мы рассчитывали. Машина безопасности не помогла, но мы выложились на полную и заработали четыре очка, добытые с большим трудом. Теперь наше внимание переключится на Японию. В то же время я рад, что достиг отметки в 250 гонок», — написал Перес.

Напомним, Перес получил пять штрафных секунд и один штрафной балл от судей Гран-при Сингапура Формулы-1. Стюарды гонки разобрали столкновение мексиканца с пилотом «Уильямса» Александером Албоном и признали гонщика «Ред Булл» виновным в аварии.

Судьи посчитали, что попытка атаки со стороны Переса по внутреннему радиусу была «оптимистичным манёвром», а Албон никак не мог избежать столкновения. При этом стюарды приняли во внимание, что впереди Албона и Переса ехал более медленный Лиам Лоусон — по мнению судей, его присутствие создало для Переса ощущение, что обгон может быть возможен.