В «Макларене» заявили, что не ждали подиума на Гран-при Сингапура

Глава «Макларена» Андреа Стелла признался, что был удивлён второму месту британца Ландо Норриса на минувшем Гран-при Сингапура.
«Когда я увидел, что «Мерседес» переходит на свежий «медиум», то решил, что нас обойдут. Свежий «медиум» был правильным выбором, учитывая длину отрезка.
Мы рассматривали возможность пит-стопа, но мы бы поставили использованный «софт» и нервничали на протяжении 16–17 кругов. Поэтому мы решили остаться на трассе. Если бы появилась машина безопасности, мы бы остановились, но не в режиме VSC.
Я не был настроен оптимистично. Я просто ждал, когда это произойдёт, и говорил себе: «Не слишком разочаровывайся». У «Мерседеса» был «медиум», виртуальная машина безопасности сыграла им на руку, но мы делали всё возможное. И потом всё изменилось.
Думаю, они потеряли темп из-за излишнего сцепления. За три круга до финиша я подумал: «Возможно, мы сможем это сделать», — приводит слова Стеллы RaceFans.
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