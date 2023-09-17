В «Макларене» заявили, что не ждали подиума на Гран-при Сингапура

Глава «Макларена» Андреа Стелла признался, что был удивлён второму месту британца Ландо Норриса на минувшем Гран-при Сингапура.

«Когда я увидел, что «Мерседес» переходит на свежий «медиум», то решил, что нас обойдут. Свежий «медиум» был правильным выбором, учитывая длину отрезка.

Мы рассматривали возможность пит-стопа, но мы бы поставили использованный «софт» и нервничали на протяжении 16–17 кругов. Поэтому мы решили остаться на трассе. Если бы появилась машина безопасности, мы бы остановились, но не в режиме VSC.

Я не был настроен оптимистично. Я просто ждал, когда это произойдёт, и говорил себе: «Не слишком разочаровывайся». У «Мерседеса» был «медиум», виртуальная машина безопасности сыграла им на руку, но мы делали всё возможное. И потом всё изменилось.

Думаю, они потеряли темп из-за излишнего сцепления. За три круга до финиша я подумал: «Возможно, мы сможем это сделать», — приводит слова Стеллы RaceFans.