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Пиастри обратился к Брандлу, бросившему его во время интервью перед стартом гонки

Пиастри обратился к Брандлу, бросившему его во время интервью перед стартом гонки
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри иронично прокомментировал курьёзный эпизод, произошедший с ним перед гонкой Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 17 сентября.

Пиастри остановился, чтобы дать интервью журналисту Sky Sports Мартину Брандлу, однако последний внезапно отвлёкся на проходившего мимо Эстебана Окона из «Альпин», чтобы поздравить его с днём рождения.

Брандл. Оскар, неудача в квалификации, попытаешься реабилитироваться в гонке?
Пиастри. Да, мы будем стараться изо всех сил, надеюсь, что у нас…
Брандл. Эстебан, Эстебан! С днём рождения!

Позже Пиастри обратился к Брандлу в социальных сетях: «Давай закончим это интервью в Сузуке, Мартин? К слову говоря, я бы сделал то же самое. С днём рождения, Эстебан!»

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