Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо стал первым пилотом в Ф-1, проехавшим в гонках более 100 тыс. км

Фернандо Алонсо стал первым пилотом в Ф-1, проехавшим в гонках более 100 тыс. км
Аудио-версия:
Комментарии

Несмотря на неудачное выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура, минувший этап стал для 42-летнего испанца историческим.

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» стал первым в истории Формулы-1, кто проехал более 100 тыс. километров в гонках. Напомним, нынешний сезон является 20-м для Алонсо.

1. Фернандо Алонсо (Испания) – 100,2 тыс. км.
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 93,5 тыс. км.
3. Кими Райкконен (Финляндия) – 92,6 тыс. км.
4. Себастьян Феттель (Германия) – 82,9 тыс. км.
5. Михаэль Шумахер (Германия) – 81,2 тыс. км.
6. Дженсон Баттон (Великобритания) – 80,9 тыс. км.
7. Рубенс Баррикелло (Бразилия) – 80,6 тыс. км.
8. Фелипе Масса (Бразилия) – 74,3 тыс. км.
9. Серхио Перес (Мексика) – 70,4 тыс. км.
10. Даниэль Риккардо (Австралия) – 64,9 тыс. км.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо — о Гран-при Сингапура: всё, что могло пойти не так, пошло не так
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android