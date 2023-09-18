Фернандо Алонсо стал первым пилотом в Ф-1, проехавшим в гонках более 100 тыс. км

Несмотря на неудачное выступление Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура, минувший этап стал для 42-летнего испанца историческим.
Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» стал первым в истории Формулы-1, кто проехал более 100 тыс. километров в гонках. Напомним, нынешний сезон является 20-м для Алонсо.
1. Фернандо Алонсо (Испания) – 100,2 тыс. км.
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 93,5 тыс. км.
3. Кими Райкконен (Финляндия) – 92,6 тыс. км.
4. Себастьян Феттель (Германия) – 82,9 тыс. км.
5. Михаэль Шумахер (Германия) – 81,2 тыс. км.
6. Дженсон Баттон (Великобритания) – 80,9 тыс. км.
7. Рубенс Баррикелло (Бразилия) – 80,6 тыс. км.
8. Фелипе Масса (Бразилия) – 74,3 тыс. км.
9. Серхио Перес (Мексика) – 70,4 тыс. км.
10. Даниэль Риккардо (Австралия) – 64,9 тыс. км.
- 18 сентября 2023
-
00:42
-
00:02
- 17 сентября 2023
-
23:39
-
23:27
-
23:01
-
22:57
-
21:57
-
21:27
-
21:15
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:43
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:22
-
19:18
-
18:49
-
18:38
-
18:10
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:26
-
17:12
-
16:58
-
15:14
-
14:10
-
13:42