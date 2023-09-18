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«Данные показывали, что «Мерседес» будет на 1-м и 2-м месте». Вольф – о Гран-при Сингапура

«Данные показывали, что «Мерседес» будет на 1-м и 2-м месте». Вольф – о Гран-при Сингапура
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении команды на Гран-при Сингапура. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал третьим, а Джордж Расселл врезался в стену на последнем круге. В немецкой команде приняли решение провести обоим гонщикам второй пит-стоп за 20 кругов до финиша. В результате Расселл с Хэмилтоном потеряли по несколько мест, а затем на свежих шинах пустились в погоню за оппонентами.

«Мы пытались победить, но не получилось. Положительный момент заключается в том, что мне нравится, когда гонщик и стратеги говорят: «Мы пойдём на это». В худшем случае мы были бы на втором и пятом месте, в лучшем – мы бы выигрывали и были бы на первой и второй позиции. Наши данные показывали это», — приводит слова Вольфа Pitpass.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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