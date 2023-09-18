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Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели, но немедленно приостановили

Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели, но немедленно приостановили
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14 сентября 2023 года Совет ЕС постановил продлить санкции против бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина ещё на шесть месяцев, а Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие. Об этом информирует пресс-служба гонщика.

Председатель Европейского суда общей юрисдикции 7 сентября нынешнего года издал очередное постановление, согласно которому Совет ЕС должен приостановить санкции в отношении Мазепина, если они будут продлены. Как решил Суд, у Никиты должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории Европейского союза.

Ранее, 1 марта 2023 года, Председатель Европейского суда общей юрисдикции вынес постановление, впервые приостанавливающее санкции Европейского союза в порядке обеспечительных мер. По прошествии двух недель Совет заново ввёл санкции против российского пилота без учёта данного постановления, в результате чего Председатель суда вынужден был снова приостановить их 19 июля.

Никита Мазепин показал, как тренирует шею:

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