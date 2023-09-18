Выиграет ли «Ред Булл» все оставшиеся Гран-при 2023 года, или доминирование завершено?

В Сингапуре накануне завершился 16-й этап Формулы-1 в сезоне-2023. Победителем Гран-при стал пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс-младший, прервавший историческую победную серию лидеров сезона, команды «Ред Булл».

Напомним, «Ред Булл» не проигрывал с Гран-при Абу-Даби 2022 года. Соответственно, в нынешнем году все предыдущие этапы (14) остались за австрийским коллективом.

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Выиграет ли «Ред Булл» все оставшиеся Гран-при 2023 года, или доминирование завершено?»