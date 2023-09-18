Хорнер прояснил, считает ли неудачу в Сингапуре связанной с новой технической директивой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что неудача на минувшем Гран-при Сингапура вызвана не новым подходом ФИА к контролю за соблюдением регламента, а иными факторами. В Сингапуре пилоты австрийской команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес показали пятый и восьмой результат соответственно. Минувший гоночный уикенд совпал по времени с началом действия технической директивы, целью которой является ограничение применения командами приёмов с гибкостью аэродинамических элементов.

«Вопрос только в инженерных решениях. В этом бизнесе нет серебряной пули. Я знаю, все сейчас хотели бы обвинить техническую директиву, но, к сожалению, мы не можем говорить в этом ключе. Мы не меняли ни единой детали машины. Как мне кажется, мы просто оказались вне оптимального диапазона, особенно на быстром круге. В таких ситуациях шины работают ужасно. Ничего не работает. Возможно, работа на симуляторе перед уикендом не привела нас к правильным решениям. Просто оказались не в том окне настроек, и это выявило некоторые из слабостей, которые есть у машины. Но на самом деле это был очень полезный урок на следующий год», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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