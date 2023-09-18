Хэмилтон назвал возможную причину падения темпа «Ред Булл»

Пилот «Мерсдеса» Льюис Хэмилтон объяснил, почему «Ред Булл» показал слабый для себя результат на Гран-при Сингапура.

«Если задуматься, то мне кажется, что они не очень-то развивали машину в последнее время. Вот «Макларен» привёз сюда обновление. Другие тоже привозят обновления, но «Ред Булл» работает над машиной следующего года. У них меньше времени в аэродинамической трубе, поэтому они, вероятно, используют часть времени этого года для работы над машиной следующего сезона», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что финишем на пятом месте на Гран-при Сингапура Формулы-1 завершилась его рекордная победная серия в чемпионате мира. Перед этим Макс выиграл десять Гран-при подряд.