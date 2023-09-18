Марко – о ГП Сингапура: на последнем отрезке на «медиуме» у нас были самые быстрые машины

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал небольшой комментарий по поводу выступления команды на Гран-при Сингапура, который состоялся с 15 по 17 сентября.

«Вначале, вероятно, помог больший вес бензина, но и на последнем отрезке на «медиуме» у нас были самые быстрые машины на трассе», — приводит слова Марко GPBlog.

В Сингапуре пилоты австрийской команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес показали пятый и восьмой результат соответственно.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, набрав 597 очков. На втором месте находится «Мерседес» (289 баллов). Топ-3 замыкает итальянская команда «Феррари», на счету которой 265 очков.

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