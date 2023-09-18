«Настоящий командный игрок». «Феррари» — о Леклере после Гран-при Сингапура

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» после Гран-при Сингапура поделилась фото пилота Шарля Леклера. Леклер на трассе «Марина Бей» показал четвёртый результат, а его напарник Карлос Сайнс стал победителем этапа.

«Настоящий командный игрок. Теперь только вперёд и вверх», – говорится в сообщении «Феррари».

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

В настоящий момент «Феррари» замыкает топ-3 в Кубке конструкторов, набрав 265 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 597 баллов. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (289 очков).

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

Ранее победу Сайнса на Гран-при Сингапура прокомментировал руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр.