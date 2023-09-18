«Перестарался». Оруджев разобрал аварию Расселла на финальном круге Гран-при Сингапура

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев разобрал аварию пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на финальном круге Гран-при Сингапура
«Джордж просто ошибся. Не думаю, что он копировал манёвр Норриса, тоже коснувшегося стены. Скорее зашёл чуть шире, чем надо. Траектория в том месте одна. Но когда едешь за машиной близко, всегда заходишь чуть шире, чем человек спереди. Во-первых, что бы выход был лучше (прямее). Во-вторых, что бы аэродинамическое сцепление терялось чуть меньше. И Расселл просто чуть перестарался. В том месте ты не смотришь на стенку, которой он коснулся: ты смотришь уже внутрь поворота. А возможно, и дальше. Так что просто очень маленькая ошибка, в очень неудачном для такой ошибки месте», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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