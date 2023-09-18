Лоусон опередил Хэмилтона в рейтинге пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»

Дебютант команды «Альфа Таури» Лиам Лоусон поднялся на третью позицию сводного рейтинга оценок, которые редакция «Чемпионата» ставит гонщикам Формулы-1 по итогам каждого этапа.

Для Лоусона, заменяющего травмированного Даниэля Риккардо, это была третья гонка в Ф-1 и первая — на уличной трассе в Сингапуре. Тем не менее новозеландец занял девятое место и набрал два очка, опередив в общем зачёте как самого Риккардо, так и его предшественника Ника де Вриса. За это выступление Лиам получил оценку 8,5 балла и поднялся в рейтинге сразу на четыре позиции.

Отметим также, что Джордж Расселл, который на последнем круге разбил машину, получил только пять баллов (это худшее выступление британца после Гран-при Канады, на котором он тоже врезался в стену) и пропустил Александера Албона.

Кроме того, сразу три позиции потерял Юки Цунода. Японец бросил обе свои попытки во втором сегменте квалификации, а затем сошёл на первом круге после контакта с Пересом. В сводном рейтинге оценок Цунода пропустил Окона, Боттаса и Гасли и теперь занимает 15-е место.

Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-5):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,10 балла в среднем.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,43.

3. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 7,67.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,60.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 7,57.

Сезон Формулы-1 продолжится этапом в Японии 24 сентября.