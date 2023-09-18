Алонсо провёл гонку Гран-при Сингапура на повреждённой машине

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо, комментируя неудачное выступление на Гран-при Сингапура, признался, что гонялся на повреждённой машине.

«Нужно разобраться с тем, что случилось. У нас было повреждение, и нужно понять, как это произошло. Возникла проблема с обтекателем одного из элементов подвески. Мы не знаем, как это произошло, но мы заметили это во время пит-стопа», — приводит слова Алонсо издание Motorsport Italia.

Напомним, Алонсо финишировал только 15-м, впервые за сезон не попав в очковую зону. В личном же зачёте испанец опустился на промежуточное четвёртое место, уступив семикратному чемпиону мира и пилоту «Мерседеса» британцу Льюису Хэмилтону.