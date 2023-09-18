Леклер раскрыл проблему, из-за которой сильно замедлился под финиш Гран-при Сингапура
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах с болидом во время Гран-при Сингапура. Напомним, Леклер пришёл к финишу четвёртым.
«Почему мой темп на финише был таким низким? Всё дело в том, что мне просто нужно было довести машину до финиша, она сильно перегрелась. Таким образом, темп был не показательным. Мне просто нужно было вернуть болид в боксы, но до этого темп был хорошим. Вся команда провела гонку хорошо.
У меня были проблемы с двигателем, мы знали, что это критично. Я также знал, что трасса в Сингапуре всегда имеет решающее значение для исхода гонки. После того как два «Мерседеса» обогнали меня, бороться было уже не за что, поэтому мы решили просто вернуть болид на финиш», — приводит слова Леклера RacingNews365.
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