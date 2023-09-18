Вассёр: прогресс Сайнса в последних гонках очень помогает «Феррари»
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр похвалил испанского гонщика Карлоса Сайнса после победы на Гран-при Сингапура.
«Победа – это отличное чувство, особенно после непростой первой части сезона. Я доволен всей командой. Карлос блестяще работал с шинами. Мы знали, что у «Мерседеса» есть ещё один комплект «медиум», но Карлос был великолепен.
Он очень хорошо контролировал гонку и быстро понял, как удержать Норриса. Карлос изменился за последние несколько гонок и сделал шаг вперёд, это действительно очень помогает команде. Вся команда хорошо отреагировала на трудные моменты, мы сделали шаг вперёд, но мы не чемпионы. Мы стали победителями, но в Японии снова начнём с нуля», — приводит слова Вассёра Sky Sport Italia.
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