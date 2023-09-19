Джеймс Ваулз: атака Переса на Албона в Сингапуре может дорого обойтись «Уильямсу»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз выразил мнение, что эпизод, в котором пилот «Ред Булл» Серхио Перес пытался обогнать Александера Албона, стоил команде важных очков в розыгрыше Кубка конструкторов.

«Мы потеряли немало очков. Досадно, когда ты участвуешь в чемпионате, где идёт очень плотная борьба, и ты опережаешь в этой борьбе своих прямых конкурентов, а тебя обкрадывают, это причиняет боль.

И без уважительной причины. Это был выпад, есть разумные способы обгона, но не следовало делать это таким образом. На протяжении нескольких кругов до этого Перес находился на внутреннем радиусе и пытался пролезть. Само по себе это не проблема, иногда вам приходится использовать агрессивные способы борьбы. Но Алекс уже обозначил себя перед поворотом, затем возникла помеха и был контакт между болидами. Это никак не могло сработать.

Так что это невероятно расстраивает. Мы могли набрать решающие очки для борьбы в Кубке конструкторов.

Главное, я думаю, вы видите, что команда действительно отдаёт все свои силы, и Алекс старается изо всех сил. Мы были в затруднительном положении в этот уикенд, но мы приняли ряд действительно хороших решений. Было здорово снова видеть, как Алекс борется», — приводит слова Ваулза Autosport.