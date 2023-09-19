Льюис Хэмилтон рассказал, что собирается улучшить до конца сезона

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о выступлении на Гран-при Сингапура, где он показал третий результат. Льюис признался, что считает своё выступление хорошим, заявив о намерении работать над прогрессом в квалификациях.
«Каждый уикенд мы сражаемся вместе, как команда, и это всегда тяжёлая битва. Во-первых, выражаю поддержку Джорджу. Он великолепно провёл весь уикенд и заслужил место на подиуме. К сожалению, ему не удалось финишировать, но всё ещё впереди. Я очень горжусь работой, проделанной командой в этот уикенд. Наша приверженность делу невероятна. Я провёл сильную гонку и полностью сосредоточен на прогрессе в квалификации до конца сезона. Спасибо вам всем за невероятную поддержку, я её чувствую», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.
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