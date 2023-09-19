Хорнер высказался о Гран-при Японии после провального этапа в Сингапуре

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу предстоящего Гран-при Японии.

«Посмотрим, столкнёмся ли мы с проблемами в Сузуке. Тогда мы узнаем, зависят ли наши сложности от конкретной трассы или дело в чём-то другом. Если «Феррари» займёт первое и второе место в Японии в следующий уикенд, то это будет говорить о значительном скачке с их стороны. Но в этом году мы видели, как сильно менялась форма у разных команд, и единственными, кто всегда оставался на своём месте, были мы. В Сингапуре мы оказались немного не в своей тарелке», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

На Гран-при Сингапура Ферстаппен и Перес стартовали с 11-й и 13-й позиций, но за счёт альтернативной тактики и затянутых по сравнению с соперниками пит-стопов смогли прорваться на пятое и восьмое места соответственно. Тем не менее это первый случай после прошлогоднего Гран-при Сан-Паулу, когда ни один из пилотов «Ред Булл» не поднялся на подиум.

Выиграл гонку в Сингапуре пилот «Феррари» Карлос Сайнс — это уже вторая победа испанца в Формуле-1. Вторым финишировал Ландо Норрис, а на третье место после аварии Джорджа Расселла поднялся Льюис Хэмилтон.