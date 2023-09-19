«Один титул нужно отнять». Журналист назвал Михаэля Шумахера шестикратным чемпионом

Известный журналист Формулы-1 Роджер Бенуа вспомнил первый титул легендарного пилота Михаэля Шумахера, высказав мнение, что он был завоёван нечестно. В заключительной гонке сезона-1994 Шумахер врезался в барьеры, после чего продолжил борьбу и вскоре столкнулся с главным соперником, пилотом «Уильямса» Деймоном Хиллом. Оба сошли, а Михаэль завоевал титул.

«Будучи шестикратным чемпионом мира, Михаэль определённо входит в топ-5. Шестикратный чемпион мира? Конечно, я знаю, что он семь раз становился чемпионом мира. Но титул 1994 года у него следовало бы отнять, так как он выиграл его только из-за своего фола на Деймоне Хилле», — приводит слова Бенуа Blick.

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