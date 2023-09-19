Источник: «Феррари» привезёт на Гран-при Японии обновлённое днище

«Феррари» готовит обновление к предстоящему Гран-при Японии. Итальянская команда Формулы-1 собирается привезти на этап обновлённое днище, сообщает Formu1a.uno.

Новое днище уже готово, и это будет последним значительным обновлением команды в этом сезоне. «Феррари» продолжает разработку болида с прицелом на 2024 год.

В настоящий момент «Феррари» замыкает топ-3 в Кубке конструкторов, набрав 265 очков. Уверенно лидирует гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 597 баллов. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (289 очков).

На прошедшем Гран-при Сингапура пилот «Феррари» Карлос Сайнс занял первое место. Шарль Леклер финишировал четвёртым.