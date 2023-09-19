Кравиц — о Лоусоне: Хорнер уже провёл интересную встречу с боссом «Альфа Таури» Байером

Журналист Формулы-1 Тед Кравиц после Гран-при Сингапура сообщил, что между руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером и генеральным директором «Альфа Таури» Питером Байером произошла встреча. Напомним, в Сингапуре новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон, присоединившийся к команде всего два этапа назад, попал в очковую зону, заняв девятое место. В гоночном коллективе он заменяет Даниэля Риккардо, сломавшего руку на Гран-при Нидерландов.
«Здесь состоялась очень интересная дискуссия, в ходе которой Кристиан Хорнер провёл очень интересную встречу с Питером Байером, новым боссом «Альфа Таури». Любопытно, касалась ли она планов насчёт Лиама Лоусона, который, очевидно, является зарождающейся звездой. Поставят ли его в пару с Даниэлем Риккардо? Что будут делать с Юки Цунодой? Похоже, у них проблемы из-за обилия вариантов, потому что Лиам Лоусон добился больших успехов с тех пор, как дебютировал в Формуле-1», — приводит слова Кравица GPFans со ссылкой на Sky Sports.
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