«Попытка показать флаг страны». Ферстаппен представил шлем для Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шлем, в котором будет выступать на предстоящем Гран-при Японии. Напомним, в прошлом году Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул, одержав победу как раз в Японии. Там же, в 2014 году, состоялся его дебют в Формуле-1, когда он выступал за «Торо Россо».
«Много белого и красное пятно – попытка показать флаг Японии», – сказал у себя в соцсетях Ферстаппен.
«Особое место, особенные воспоминания, особенный шлем», — добавил Макс.
Фото: https://nl.verstappen.com/
Фото: https://nl.verstappen.com/
Фото: https://nl.verstappen.com/
Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября. В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 374 очка. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 223 балла. Топ-3 замыкает Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (180 очков).
Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:
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