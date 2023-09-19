«Попытка показать флаг страны». Ферстаппен представил шлем для Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шлем, в котором будет выступать на предстоящем Гран-при Японии. Напомним, в прошлом году Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул, одержав победу как раз в Японии. Там же, в 2014 году, состоялся его дебют в Формуле-1, когда он выступал за «Торо Россо».

«Много белого и красное пятно – попытка показать флаг Японии», – сказал у себя в соцсетях Ферстаппен.

«Особое место, особенные воспоминания, особенный шлем», — добавил Макс.

Фото: https://nl.verstappen.com/

Фото: https://nl.verstappen.com/

Фото: https://nl.verstappen.com/

Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября. В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 374 очка. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 223 балла. Топ-3 замыкает Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (180 очков).

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: