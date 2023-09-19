ФИА ужесточила требования к деревянным планкам под днищем болидов команд Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточила требования к деревянным планкам под днищем автомобилей команд Формулы-1. Об этом информирует Motorsport.

Ранее команды пользовались допусками регламента, разрешающего отклонения в 2 мм. В какой-то момент у ФИА возникли подозрения, что гоночные коллективы используют этот пункт для того, чтобы на трассе деревянная планка словно «всасывалась» в днище, обеспечивая заметное увеличение прижимной силы. В таких случаях команды могут опускать машину ниже, не опасаясь, что планка будет стёрта сильнее, чем разрешено правилами.

Чтобы этого избежать, начиная с Гран-при Сингапура федерация решила ужесточить методы проверки, уточнив ряд моментов из «серых зон» правил, а также требования к состоянию планки после заездов. Отныне ФИА будет внимательнее следить за этим моментом. Кроме того, организация обязала команды предоставлять всю документацию по разработке данной области машины.

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