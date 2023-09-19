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ФИА ужесточила требования к деревянным планкам под днищем болидов команд Ф-1

ФИА ужесточила требования к деревянным планкам под днищем болидов команд Ф-1
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Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточила требования к деревянным планкам под днищем автомобилей команд Формулы-1. Об этом информирует Motorsport.

Ранее команды пользовались допусками регламента, разрешающего отклонения в 2 мм. В какой-то момент у ФИА возникли подозрения, что гоночные коллективы используют этот пункт для того, чтобы на трассе деревянная планка словно «всасывалась» в днище, обеспечивая заметное увеличение прижимной силы. В таких случаях команды могут опускать машину ниже, не опасаясь, что планка будет стёрта сильнее, чем разрешено правилами.

Чтобы этого избежать, начиная с Гран-при Сингапура федерация решила ужесточить методы проверки, уточнив ряд моментов из «серых зон» правил, а также требования к состоянию планки после заездов. Отныне ФИА будет внимательнее следить за этим моментом. Кроме того, организация обязала команды предоставлять всю документацию по разработке данной области машины.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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