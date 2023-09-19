Вольф — об окончании победной серии «Ред Булл»: позитив и глоток свежего воздуха
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о прерывании победной серии команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1. На минувшем Гран-при Сингапура первое место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.
«Ред Булл» настолько силён, что выигрывал все гонки в этом году. Не стоит забывать, что отклонение случилось здесь, в Сингапуре, где у нас были трудности в прошлом году, когда мы доминировали. Я не сомневаюсь, что они и дальше будут показывать сильные результаты на обычных трассах.
Тот факт, что у нас другой победитель, что у нас есть подиум без них, это глоток свежего воздуха. Небольшой позитив в год доминирования «Ред Булл», — приводит слова Вольфа PlanetF1.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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