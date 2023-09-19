В «Астон Мартин» призвали ФИА к последовательности в наказаниях из-за штрафа Ферстаппена

Гоночный директор «Астон Мартин» Том Маккалоу высказал мнение об инциденте, произошедшем с Максом Ферстаппеном в квалификации Гран-при Сингапура, когда голландский пилот «Ред Булл» заблокировал японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноду. Также сообщалось о сговоре между командами и о том, что представители «Альфа Таури» не обращались о более серьёзном штрафе Ферстаппену, который из-за трёх нарушений получил два выговора и денежный штраф в размере € 5000.

«Стюарды располагают всей информацией. По нашему мнению, разочаровывает, когда кому-то мешают. Чего мы действительно хотим, так это последовательности», — приводит слова Маккалоу после Гран-при Сингапура Yahoo Sports.

Ранее в сезоне-2023 возникали ситуации, когда после блокировки пилотов в квалификациях нарушители получали штраф в три позиции на стартовой решётке.