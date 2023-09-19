Вольф — об ошибке Расселла: она должна отпечататься в его памяти

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал ошибку Джорджа Расселла на последних кругах Гран-при Сингапура, когда британский пилот, преследуя лидеров Карлоса Сайнса и Ландо Норриса, не удержал болид и отправился в стену.

«Я сказал ему, что предпочитаю, чтобы это произошло сейчас, когда мы учимся, а не когда мы боремся за победу или чемпионство. Эта ошибка отпечатается в его памяти.

Мы не должны забывать, что это его второй год за рулём конкурентоспособной машины и он действительно выкладывается по полной. Он изо всех сил старается выиграть гонку. На этапе в Сингапуре единственным способом обогнать Норриса и, возможно, Сайнса было не отставать от них ни на миллиметр.

Ландо поцеловал стену, и он был позади него, когда ударился ещё сильнее, и это стоило ему гонки. Но если ты будешь так давить, всякое может случиться.

Думаю, Джордж выдающийся гонщик и он опустошён. Но я сказал ему, что мы играли за третье место, а не за победу. Это крутая кривая обучения и второй год в «Мерседесе». Этого не случится, когда мы будем бороться за победу или чемпионство. Но, очевидно, он очень расстроен», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Карлос Сайнс и Ландо Норрис, находившиеся впереди Расселла на последних кругах, закончили гонку на первом и втором месте соответственно. Третье место по итогам Гран-при занял Льюис Хэмилтон.