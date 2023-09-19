Норрис: приятно находиться на подиуме с тем, кого ты уважаешь, но очерёдность неправильная

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание подиума, который он разделил с бывшим напарником по «Макларену» Карлосом Сайнсом и соотечественником Льюисом Хэмилтоном.

«Всегда приятно находиться на подиуме с тем, кого ты уважаешь и с кем ладишь. Это первый раз, когда мы приехали первым и вторым, но очерёдность неправильная! Пока что это нормально. Наши первые подиумы были в Монако. Карлос заслуживает находиться на верхней ступени.

Он проделал отличную работу в несколько последних уикендов, приятно находиться рядом и делить момент. Мы всегда ладили с 2018 или 2019 года. Это всегда приятно, и я уверен и надеюсь, что таких моментов будет больше», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Для Норриса подиум на Гран-при Сингапура стал третьим в сезоне-2023. Карлосу Сайнсу удалось дважды подряд попасть в топ-3.