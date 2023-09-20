Ландо Норрис заверил, что у него не было шансов на победу на Гран-при Сингапура

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал борьбу на последних кругах на Гран-при Сингапура с Карлосом Сайнсом, а также с двумя пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном, признавшись, что у него не было шансов одержать свою первую победу в карьере.

«Джордж не мог меня обогнать, хотя и старался изо всех сил, когда между нами было пять-шесть десятых. Шансов на то, что я обойду Карлоса с преимуществом в одну десятую не было.

Карлос поступил умно. Мне не нужно было пытаться нападать на него. Чем больше я нападал на него, тем более уязвимым я был для обоих парней позади. Я не был бы на подиуме, если бы разыграл ситуацию по-другому», — приводит слова Норриса Racingnews365.

Подиум на Гран-при Сингапура стал третьим попаданием в топ-3 для Норриса в сезоне-2023. В личном зачёте британец занимает восьмое место.