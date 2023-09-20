Лэнс Стролл прояснил, будет ли участвовать в Гран-при Японии
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Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что выступит на предстоящем Гран-при Японии. Соответствующий пост гонщик разместил на своей странице в социальных сетях. Ранее сообщалось, в том числе представителями команды, что канадец может пропустить ближайший этап Формулы-1.
«Спасибо за тёплые сообщения. Готов к гонке в этот уикенд», — написал Стролл.
Напомним, Стролл попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Сингапура. Лэнс разбил машину на выходе из последнего поворота, когда уже после клетчатого флага пытался завершить попытку. После этого пилот был оперативно доставлен в госпиталь. Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября.
Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице после переломов рук:
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