Лэнс Стролл прояснил, будет ли участвовать в Гран-при Японии

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что выступит на предстоящем Гран-при Японии. Соответствующий пост гонщик разместил на своей странице в социальных сетях. Ранее сообщалось, в том числе представителями команды, что канадец может пропустить ближайший этап Формулы-1.

«Спасибо за тёплые сообщения. Готов к гонке в этот уикенд», — написал Стролл.

Напомним, Стролл попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Сингапура. Лэнс разбил машину на выходе из последнего поворота, когда уже после клетчатого флага пытался завершить попытку. После этого пилот был оперативно доставлен в госпиталь. Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября.

Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице после переломов рук: