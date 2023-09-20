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Магнуссен: я никогда так сильно не боролся за очки

Магнуссен: я никогда так сильно не боролся за очки
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Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу Гран-при Сингапура, где ему удалось заработать одно очко.

«В Сингапуре была тяжёлая борьба, не думаю, что я когда-либо так сильно боролся за очки. Но я очень хотел этого, и после квалификации было бы очень обидно ничего не получить. В какой-то момент мне показалось, что всё кончено, шины были в плачевном состоянии.

Потом мы использовали «софт», и это сработало очень хорошо, темп был хорошим, мы отыграли несколько позиций, несколько человек сошли с гонки, и я получил одно очко. Рад, что так упорно работал ради этого и в конечном итоге добился какого-то результата. У нас была возможность, и мы ею воспользовались», — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.

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