Феттель: Ферстаппену неважно, какую обувь надеть с утра. Он просыпается и идёт гоняться
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о гонщике команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Макс среди других выдающихся пилотов, с которыми я гонялся? Он очень хорош. Примечательно, что все они разные. Нельзя сравнивать Макса с Льюисом. Я не знаю, какой из Макса товарищ по команде, ведь я не был с ним в команде. Но это здорово. Ведь в Формуле-1 нет какого-то рецепта для достижения успеха.
Макс – отличный гонщик, который может адаптироваться в сложных ситуациях. Ему неважно, какую обувь надеть с утра. Он просыпается и идёт гоняться», — сказал Феттель на канале Sky Sports F1 в YouTube.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее Феттель отреагировал на успех Ферстаппена, побившего его рекорд в Формуле-1.
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