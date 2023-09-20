Источник: у «Андретти» больше нет контракта на поставки моторов «Рено»

Американская команда «Андретти» не имеет контракта на поставки силовых установок «Рено». Об этом в своём блоге рассказал авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд.
«Ходят слухи, что задержки с объявлением о том, что ФИА готова принять «Андретти» в качестве участника чемпионата в 2025 или 2026 году, могут быть связаны с чем-то чуть большим, чем бюрократия. Маленькие птички в паддоке Марина Бей нашептали, что у «Андретти» больше нет действующего контракта на двигатели «Рено». Из того, что я слышал, ни одна сделка не была расторгнута, но, возможно, срок её действия истёк и она не была продлена. Если сделка по моторам не будет заключена, команда не сможет получить заявку, потому что в противном случае все остальные кандидаты подадут в суд на федерацию за то, что она допустила нерабочий проект, а их отклонила», — написал Сейвуд.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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