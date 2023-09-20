Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Себастьян Феттель назвал свой единственный трофей, который хранит в доме

Себастьян Феттель назвал свой единственный трофей, который хранит в доме
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный немецкий чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что у него дома хранится лишь один трофей.

«У меня дома нет ни одного трофея. Ну есть один трофей — чемпионский кубок 2010 года. А вообще, есть место, где лежат все завоёванные трофеи. В этом году мне удалось привести его в порядок, потому что всё лежало просто в коробках», — сказал Феттель на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Себастьян Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

Материалы по теме
Феттель: Ферстаппену неважно, какую обувь надеть с утра. Он просыпается и идёт гоняться
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android