Себастьян Феттель назвал свой единственный трофей, который хранит в доме

Четырёхкратный немецкий чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что у него дома хранится лишь один трофей.
«У меня дома нет ни одного трофея. Ну есть один трофей — чемпионский кубок 2010 года. А вообще, есть место, где лежат все завоёванные трофеи. В этом году мне удалось привести его в порядок, потому что всё лежало просто в коробках», — сказал Феттель на канале Sky Sports F1 в YouTube.
Себастьян Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1.
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