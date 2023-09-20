Сайнс-старший: победа Норриса — это лишь вопрос времени
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Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший дал комментарий по поводу британского пилота «Макларена» Ландо Норриса.
«Я хорошо знаю Ландо по временам выступлений (Сайнса-младшего) за «Макларен». Он, прежде всего, великолепный гонщик, и, что ещё важнее, он приятный человек — мне всегда приятно проводить с ним время, играть с ним в гольф. Я знаю, что он хороший друг Карлоса, и в этом кругу я немного ближе к нему — он отличный парень, очень смышлёный.
Он, безусловно, один из лучших гонщиков в Формуле-1. Его первая победа — это лишь вопрос времени. Я уверен, что, когда такая возможность появится, он ею воспользуется, и это будет здорово и для него, и для всех болельщиков», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
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