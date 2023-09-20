Контракт Пиастри с «Маклареном» стал вторым по продолжительности в Формуле-1

Австралийский гонщик Оскар Пиастри продлил контракт с «Маклареном» до 2026 года — и это второе по длительности действующее соглашение пилота с командой в Формуле-1. Самый длинный контракт на данный момент у двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, который будет выступать за «Ред Булл» до конца сезона-2028.
Кроме того, недавний контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом», а также соглашение Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитаны до конца 2025 года. Остальные гонщики подписаны в своих командах не далее чем на следующий год.
Напомним, Оскар Пиастри изначально должен был выступать за «Альпин» — французская команда даже объявила о контракте с гонщиком, но тот опроверг сообщение и в итоге перешёл в «Макларен». В 15 прошедших этапах сезона дебютант шесть раз финишировал в топ-10 и занимает 11-е место общего зачёта.
Текущий сезон Формулы-1 продолжится 24 сентября в Японии.
- 20 сентября 2023
-
14:52
-
14:50
-
14:23
-
14:15
-
13:53
-
13:20
-
13:14
-
13:06
-
12:59
-
12:30
-
11:43
-
11:27
-
11:02
-
10:24
-
10:04
-
09:13
-
00:10
- 19 сентября 2023
-
23:27
-
22:34
-
21:22
-
20:25
-
19:43
-
19:23
-
18:53
-
18:10
-
17:31
-
16:40
-
16:12
-
16:01
-
15:19
-
14:30
-
13:47
-
12:37
-
12:29
-
11:53