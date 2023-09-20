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Контракт Пиастри с «Маклареном» стал вторым по продолжительности в Формуле-1

Контракт Пиастри с «Маклареном» стал вторым по продолжительности в Формуле-1
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Австралийский гонщик Оскар Пиастри продлил контракт с «Маклареном» до 2026 года — и это второе по длительности действующее соглашение пилота с командой в Формуле-1. Самый длинный контракт на данный момент у двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, который будет выступать за «Ред Булл» до конца сезона-2028.

Кроме того, недавний контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом», а также соглашение Ландо Норриса с «Маклареном» рассчитаны до конца 2025 года. Остальные гонщики подписаны в своих командах не далее чем на следующий год.

Напомним, Оскар Пиастри изначально должен был выступать за «Альпин» — французская команда даже объявила о контракте с гонщиком, но тот опроверг сообщение и в итоге перешёл в «Макларен». В 15 прошедших этапах сезона дебютант шесть раз финишировал в топ-10 и занимает 11-е место общего зачёта.

Текущий сезон Формулы-1 продолжится 24 сентября в Японии.

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